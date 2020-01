Tesla ontkent 'plotselinge versnelling' auto's

Gepubliceerd op | Views: 325 | Onderwerpen: autoindustrie

PALO ALTO (AFN/RTR) - Tesla ontkent dat zijn auto's plotseling versnellen. Dat doet de maker van elektrische auto in reactie op een verzoek aan de Amerikaanse toezichthouder National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) om onderzoek te doen naar de auto's en 500.000 Tesla's van de types Model S, Model X en Model 3 terug te roepen.

Volgens de indieners van de petitie zijn de plotselinge versnellingen de oorzaak van verschillende ongelukken. Alle Tesla's die sinds 2013 gebouwd zijn, zouden daarom door de automaker moeten worden aangepast.

Tesla noemt de claim van de onverwachte acceleratie "volledig onjuist" en geeft aan bij alle ongelukken met Tesla's die door de NHTSA zijn onderzocht volledige medewerking te hebben verleend en al zijn data over de ongelukken te hebben gedeeld. Het bedrijf claimt dat het verzoek bij de NHTSA is ingediend door shortsellers, beleggers die speculeren op een koersdaling van het bedrijf. Tesla-baas Elon Musk heeft het al langer met hen aan de stok. Die shortsellers verloren overigens de laatste tijd veel geld, want het aandeel Tesla steeg de afgelopen weken fors.