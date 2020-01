Gepubliceerd op | Views: 338 | Onderwerpen: luchtvaart

CHICAGO (AFN) - Vliegtuigmaker Boeing heeft naar verluidt een lening van 6 miljard dollar afgesloten van verschillende banken. Het concern voert verdere gesprekken om op een leenbedrag van minstens 10 miljard dollar uit te komen, meldden ingewijden aan de Amerikaanse zakenzender CNBC.

Boeing bevindt zich in een lastige financiële situatie vanwege de problemen met het 737 MAX-model, waarvan de productie is stilgelegd. Dat vliegtuig wordt overal aan de grond gehouden na twee dodelijke crashes in 2018 en 2019, die binnen een bestek van enkele maanden plaatsvonden. Families van 346 mensen die omkwamen eisen vergoeding van de vliegtuigproducent. Ook luchtvaartmaatschappijen willen compensatie van Boeing omdat ze hun 737 MAX-vloot niet kunnen gebruiken. Daar komen nog miljarden aan kosten bovenop als piloten voor dat ze in een 737 MAX mogen vliegen eerst in een vliegsimulator moeten trainen, wat eerder geen vereiste was. Daar moet de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA nog over beslissen.

Boeing heeft nog niet gereageerd.