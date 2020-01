Blik op positie ASML in handelsconflict China-VS

Gepubliceerd op | Views: 2.080 | Onderwerpen: China, Verenigde Staten

AMSTERDAM (AFN) - Bij de publicatie van de jaarcijfers van ASML zal de aandacht woensdag vooral uitgaan naar de toelichting van topman Peter Wennink. Dit vanwege de ongevraagde rol die de chipmachinemaker heeft in het Chinees-Amerikaanse handelsconflict. De vraag is namelijk of ASML de geavanceerde chipmachines aan China mag verkopen.

Het gaat om zogeheten EUV-machines, die de productie van snellere microprocessoren en geheugenchips mogelijk maken en die ook voor militaire doeleinden gebruikt kunnen worden. De apparaten vallen onder een internationaal verdrag genaamd het Wassenaar Arrangement, waardoor ze niet zomaar naar elk land geëxporteerd mogen worden. Volgens de Verenigde Staten hoort de technologie niet in China thuis.

Nederland gaf ASML in 2018 een vergunning voor export van de hoogwaardige en peperdure apparatuur naar een Chinese klant, maar verlengde die vorig jaar niet. Peking waarschuwde eerder dat de relatie tussen Nederland en China gevaar loopt als het kabinet de export van de ASML-machines om politieke redenen blijft tegenhouden. Over het al dan niet verschepen van de machines wordt momenteel druk overleg gevoerd tussen ASML en Den Haag.

Omzet

ASML heeft het slotkwartaal van 2019 naar verwachting afgesloten met een omzet van 3,9 miljard euro, aldus de gemiddelde verwachting van analisten geraadpleegd door persbureau Bloomberg. Dat is fors meer dan de 3,1 miljard euro in dezelfde periode een jaar eerder. De verwachte jaaromzet is 11,7 miljard euro. Ook dit zou een stijging betekenen ten opzichte van de 10,9 miljard euro een jaar eerder.

Bij de cijfers over het derde kwartaal repte ASML al van een omzet van 3,9 miljard euro in het slotkwartaal van 2019. Daarbij voorzag de onderneming een stijging van de brutomarge tot minstens 48 procent. ASML meldde destijds ook dat het in 2020 beslist over een nieuwe aandeleninkoop.

De winst per aandeel over 2019 valt volgens de consensus met 6,16 euro hoger uit dan de 6,10 euro een jaar eerder. Het slotkwartaal zal afgesloten zijn met een winst van 2,71 euro per aandeel tegen 1,87 euro een jaar eerder.