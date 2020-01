ING maakt zijn beleggingsdienst goedkoper

Nou dat niet bepaald pietje. Ik had al bij de Postbank een beleggingsrekening om zelf aandelen te kopen. Na de overname door ING is dat een ING beleggingsrekening geworden. Dat was in 1989. De voorwaarden waren sinds 1989 volgens de kaasschaafmethode iedere keer iets slechter en vooral duurder geworden. Waarbij ook steeds nieuwe namen als kostenpost verzonnen werdt. Tot de giro kwam en ik mijn portefeuile daar naartoe overschreef. Voor deze administratieve handeling vroeg ING een schofterige afscheidsboete van EUR 45,00 per fonds plus een percentage van het totaal. Maar het loont de moeite want in ben nu elk jaar ongeveer EUR 700,00 goedkoper uit omdat de kosten die ING in elk jaar in rekening brengt zoals basisfee, servicefee of een provisie bij elke dividenduitkering bij de GIRO niet betaald hoeft te worden. De transactiekosten zijn ook veel lager. Voor het eerst sinds 1989 kondigt ING een wijziging aan die in het voordeel van de klant uit lijkt te pakken. Ik schrijf bewust lijkt want ING heeft in het verleden reclame gemaakt door een verslechtering via een kromme redenering zo uit te leggen dat het iets is waar je als klant blij mee moet zijn. Hameren op een "geweldige service plus klantbetrokkenheid" en zwijgen over de rekening. Ik vind het al wonderlijk dat er nog mensen zijn die een beleggingsrekening bij ING hebben. Bijna elk alternatief is goedkoper.