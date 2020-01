Goldman verlaagt advies Wolters naar verkopen

Gepubliceerd op | Views: 104 | Onderwerpen: advies

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Goldman Sachs verlaagt zijn beleggingsadvies voor informatieleverancier Wolters Kluwer van neutral naar sell. Het koersdoel gaat naar 58,40 euro van 67 euro.

Analisten van de Amerikaanse zakenbank wijzen daarbij op de afzwakkende groei van Wolters Kluwer. In de afgelopen tien jaar is de autonome groei aanzienlijk verbeterd, maar het grootste deel van de transitieperiode is compleet. Nu liggen er veel minder grote stijgingen in het verschiet, aangezien de groei van nieuwe producten vertraagt, aldus Goldman Sachs.

Het aandeel Wolters Kluwer noteerde maandagochtend omstreeks 10.35 uur een min van 1,8 procent op 67,06 euro. Daarmee was het de sterkste daler in de AEX-index.