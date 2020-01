'Marel geeft winstwaarschuwing af'

Gepubliceerd op | Views: 637

AMSTERDAM (AFN) - De fabrikant van vlees- en visverwerkende machines Marel is met een negatief handelsbericht gekomen. Dat concluderen kenners van ING. Naast een winstwaarschuwing was ook sprake van een tegenvallende omzetgroei, zo wordt geconcludeerd.

De omzet van Marel in het slotkwartaal van 2019 van 320 miljoen euro bleef achter bij de verwachtingen van ING. Met een winstmarge van circa 10 procent in de meetperiode zou de brutowinst op 32 miljoen euro uitkomen, berekenen de analisten. Daarmee presteert Marel fors minder dan verwacht.

De aanpassing van winstmarge werd volgens Marel onder meer veroorzaakt door hogere kosten om de "verschuiving in de geografische vraag" aan te pakken. Waar normaliter een marge op de brutowinst tussen de 14 en 15 procent wordt gerealiseerd, zal dit voor 2019 circa 13,5 procent zijn.

Slotkwartaal

Dat Marel 303 miljoen euro aan bestellingen heeft binnengekregen, valt de kenners van ING wel mee. De bank had op 282 miljoen euro gerekend. Al met al was het slotkwartaal van 2019 voor Marel zwak, aldus ING. Volgens de kenners betekent het zwakke kwartaal niet dat er fundamenteel iets mis is met Marels langetermijngroei en de strategische mogelijkheden.

ING handhaafde zijn koopadvies op Marel met een koersdoel van 4,60 euro. Het aandeel noteerde maandag omstreeks 10.15 uur 5,7 procent lager op 4,43 euro.