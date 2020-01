Eretitel voor vertrekkend DSM-topman Sijbesma

Itelligence, U weet blijkbaar niet waarover U praat, Dhr. Sijbesma heeft Limburg het zelfvertrouwen gekregen dat de inwoners verdienen.

DSM is ontstaan uit de steenkoolmijnen ná de periode Den Uyl.

Dat DSM al ontstond vóórdat dhr. Sijbesma kwam, is mij dus zéér welbekend. Maar dat kunt U - als goede lezer - uit mijn eerste reactie (van 10.36 uur) duidelijk opmaken.



Itelligence, als U in Limburg zou zijn geweest toen de mijnen sloten, zou U de massaal heersende apathie zijn opgevallen. Die apathie is zo goed als verdwenen. Dát is waar dhr. Sijbesma voor heeft gezorgd (en dat is een geweldige prestatie).



Dhr. Sijbesma heeft - als vooruitziend bestuurder - inderdaad de basischemie afgestoten. Mede daarom heeft hij van DSM een betrouwbaar en internationaal bedrijf gemaakt.

(Over Oci enz. heb ik geen mening weergegeven);

dhr. Sijbesma kan niet álles (hij is geen God).