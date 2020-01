AEX doet stapje terug

Gepubliceerd op | Views: 1.226

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam deed maandag een stapje terug. Ook de andere Europese beurzen lieten overwegend kleine minnen zien. Beleggers namen weinig risico aangezien Wall Street de hele dag dicht blijft vanwege Martin Luther King Day. Daarnaast werd uitgekeken naar de jaarcijferperiode die later deze week op gang komt.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,1 procent lager op 614,96 punten. De MidKap won 0,3 procent tot 943,05 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs verloren tot 0,2 procent.

Informatieleverancier Wolters Kluwer was de grootste daler in de AEX met een min van 1,8 procent na een adviesverlaging door Goldman Sachs. Chipmachinemaker ASML, die woensdag met cijfers komt, ging aan kop met een winst van 0,7 procent.

Telefónica

In de MidKap stond chipbedrijf ASMI bovenaan met een plus van 1,7 procent. Roestvrijstaalmaker Aperam won 0,6 procent na een positief handelsbericht van zijn Finse branchegenoot Outokumpu (plus 14 procent). Luchtvaartcombinatie Air France-KLM kampte met een adviesverlaging door Davy en sloot de rij met een verlies van 2,9 procent.

Telefónica steeg 1,5 procent in Madrid. De Spaanse telecomprovider heeft naar verluidt een bod van 10 miljard euro gekregen van een groep investeerders op een belang van 51 procent in de Latijns-Amerikaanse activiteiten van de onderneming exclusief Brazilië.

Anglo American

Sirius Minerals klom 1,9 procent in Londen. Mijnbouwonderneming Anglo American (min 0,1 procent) neemt zijn branchegenoot over voor omgerekend 474 miljoen euro. In Frankfurt daalde Lufthansa 0,9 procent. De vakbond voor cabinepersoneel Ufo heeft nieuwe stakingen aangekondigd bij de Duitse luchtvaartmaatschappij.

De euro was 1,1092 dollar waard tegen 1,1095 dollar op vrijdag. De olieprijzen zaten in de lift door de onrust in Libië, waar troepen van krijgsheer Khalifa Haftar een belangrijke pijpleiding hebben afgesloten. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,9 procent tot 59,04 dollar. Brentolie kostte 1 procent meer op 65,49 dollar per vat.