Gepubliceerd op | Views: 1.301

HELSINKI (AFN) - De Finse producent van roestvrijstaal Outokumpu verwacht dat het aangepaste bedrijfsresultaat in het vierde kwartaal van 2019 hoger zal uitvallen dan verwacht. Volgens het bedrijf zal het resultaat uitkomen op circa 70 miljoen euro, terwijl eerder werd gerekend op een resultaat dat vergelijkbaar was met het bedrag van 45 miljoen euro in het derde kwartaal.

Outokumpu wijst naar positieve effecten bij grondstoffen zoals efficiëntieverbetering en hedging. De onderneming komt op 5 februari met cijfers over de afgelopen periode naar buiten. Outokumpu is een branchegenoot van de in Amsterdam genoteerde roestvrijstaalproducent Aperam.

Op de beurs van Helsinki viel het bericht van Outokumpu in goede aarde want het aandeel sprong meer dan 14 procent omhoog. Aperam ging in de MidKap 0,3 procent vooruit. Het Spaanse Acerinox won 1,3 procent in Madrid.