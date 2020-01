'Licht hoger begin voor AEX'

Gepubliceerd op | Views: 1.473

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs begint maandag waarschijnlijk licht hoger. De andere Europese beurzen lijken eveneens met kleine winsten te openen. De beurshandel zal naar verwachting rustig verlopen aangezien Wall Street gesloten blijft vanwege Martin Luther King Day. Op het Damrak komt later deze week de voor beleggers drukke jaarcijferperiode op gang. De Europese Centrale Bank (ECB) besluit donderdag over de rente in de eurozone.

De aandacht gaat verder uit naar de oliemarkt door de onrust in Libië. Het Libische staatsoliebedrijf (NOC) verwacht dat de productie op zeer korte termijn verder zal dalen tot 72.000 vaten per dag doordat troepen van krijgsheer Khalifa Haftar een belangrijke pijpleiding hebben afgesloten. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,1 procent tot 59,17 dollar. Brentolie kostte 1,2 procent meer op 65,63 dollar per vat.

Op Beursplein 5 openen deze week chipmachinemaker ASML, optiekbedrijf GrandVision en groothandelsconcern Sligro de boeken. Buiten Nederland gaat de aandacht uit naar de resultaten van onder meer Netflix, farmaceut Johnson & Johnson en chipmaker Intel.

Lufthansa

Het aandeel Wolters Kluwer zal mogelijk bewegen op een advieswijziging. Analisten van de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs hebben hun aanbeveling voor de informatieleverancier teruggeschroefd.

In Frankfurt staat Lufthansa in de schijnwerpers. De vakbond voor cabinepersoneel Ufo heeft nieuwe stakingen aangekondigd bij de Duitse luchtvaartmaatschappij. De vakbond en Lufthansa zijn al langere tijd in conflict over het loon. Vorig jaar legde het cabinepersoneel ook al het werk neer.

Azië

De Aziatische beurzen gingen maandag overwegend vooruit. De Nikkei in Tokio eindigde 0,2 procent hoger. De beursgraadmeter in Shanghai noteerde tussentijds 0,5 procent in de plus. De Chinese farmaceutische bedrijven en makers van mondmaskers waren in trek door de vrees voor het coronavirus.

De Europese beurzen sloten vrijdag hoger. De AEX-index steeg 0,6 procent tot 615,57 punten en de MidKap klom ook 0,6 procent, tot 940,44 punten. Frankfurt, Londen en Parijs dikten tot 1 procent aan. Wall Street ging met nieuwe recordstanden het lange weekeinde in. De Dow-Jonesindex eindigde 0,2 procent hoger op 29.348,10 punten. De brede S&P 500 won 0,4 procent en techbeurs Nasdaq steeg 0,3 procent.

De euro was 1,1101 dollar waard tegen 1,1095 dollar op vrijdag.