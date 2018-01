Binck en Flow Traders verkopen belang Think ETF's

Gepubliceerd op | Views: 1.501

AMSTERDAM (AFN) - BinckBank en Flow Traders verkopen hun belangen van respectievelijk 60 en 24 procent in Think ETF's aan Van Eck Associates. Het management van Think ETF's verkoopt zijn belang van 16 procent, waardoor Van Eck vrijwel het volledige eigenaarschap van Think ETF's verkrijgt.

Er werden geen financiële details over de transactie gemeld. Het management behoudt een klein belang. Als gevolg van de verkoop treden topman Vincent Germyns van BinckBank en medetopman Dennis Dijkstra van Flow Traders terug uit de raad van commissarissen van Think ETF's.

De transactie is afhankelijk van goedkeuring van De Nederlandsche Bank (DNB) en wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2018 afgerond.

Think ETF's is een in 2009 opgerichte aanbieder van indextrackers. In een toelichting stelt Germyns dat Think ETF's voor een volgende groeifase betere mogelijkheden heeft onder de vleugels van een wereldwijd opererende partner om zo de vereiste schaalgrootte te verkrijgen.