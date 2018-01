Nijenhuis kleiner in RoodMicrotec

quote: Erwin Positief schreef op 20 jan 2018 om 16:11:

Even een correctie ZwarteRidder

Erwin Grapjas is een beter naam voor je....!!Het Rood flutbedrijfje is al ca 30 jaar bezig OM VERLIES TE MAKEN..!!Dit bedrijfje heeft enorme verliezen opgeleverd voor z'n aandeelhouders en is meerdere malen bijna failliet gegaan.Het businessmodel is zodanig dat het vrijwel onmogelijk is om enige winst van betekenis te maken.==================================================================Rood Testhouse terug op beurs komt met emissieNa ruim een jaar afwezigheid keert het high-techbedrijf Rood Testhouse vandaag terug op de parallelmarkt van de Amsterdamse effectenbeurs. De terugkeer staat in het teken van grootse plannen: Rood wil voor acht miljoen gulden onderhands aandelen plaatsen, heeft zojuist een Frans bedrijf overgenomen, begint een joint venture in Taiwan en...6 juli 1994, 00:00Van onze verslaggeverAMSTERDAMPresident-commissaris prof Th. Mulder is razend enthousiast over de wederopstanding van Rood Testhouse. In mei vorig jaar werd het fonds op het 'strafbankje' geplaatst, omdat het eigen vermogen negatief was geworden. In 1992 leed de onderneming een verlies van elf miljoen gulden. Bovendien ging de Nederlandse vestiging in Heerde failliet, waardoor honderd man op straat kwamen te staan.'Maar vorig jaar was er een winst van drie ton, en heeft het nieuwe management keihard gewerkt om het faillissement netjes af te wikkelen', aldus Mulder. Daarbij kreeg de nieuwe bedrijfsleiding steun van de Rabobank, die een vordering van 1,4 miljoen gulden omzette in een deelneming. Daardoor nam het Rabo-belang toe van 4 tot 16 procent. Deze actie maakte deel uit van een reddingsoperatie, waarin 1,6 miljoen aandelen werden geplaatst voor 4 miljoen gulden.Sindsdien is het eigen vermogen weer positief. 'Ik weet ook niet waarom de beurs er zo lang over heeft gedaan voor ons weer tot de officiële notering toe te laten', aldus Mulder. 'Ik vermoed dat ze gewoon voorzichtig willen zijn. Dus kun je deze stap zien als een bewijs dat de beurs weer vertrouwen heeft in Rood Testhouse.'De nieuwe emissie, die voor het najaar zijn beslag moet krijgen, levert acht miljoen gulden op, hoopt Mulder. Een deel van de nieuwe aandelen komt bij een dochter van het Franse concern Dassault terecht. Daarmee werd de aankoop van Dassault-kleindochter Edgetec gefinancierd, die enkele weken geleden werd afgerond. Verder wil Rood een 'paar nieuwe projecten opzetten', aldus Mulder. 'Een joint venture in Taiwan doen we samen met onze bestaande partner in Singapore. Dat loopt daar als een trein, en we denken in Taiwan hetzelfde succes te kunnen boeken.'Rood wil zich bovendien gaan bezighouden met chipcards, betaalkaarten waarin een chip is verwerkt die de rekening bijhoudt. Ook praat Rood met 'een Nederlandse onderneming' over een fusie of overname. 'Maar het is nog te vroeg daar verdere mededelingen over te doen. We weten niet zeker of we overeenstemming kunnen bereiken. Als het doorgaat, financieren we dat met nieuwe aandelen', zegt Mulder.Rood Testhouse International heeft in Nederland alleen nog een statutaire vestiging bij een trustkantoor van Mees Pierson, maar mikt binnenkort op een eigen kantoortje in Harderwijk, 'bij onze accountant in huis' aldus Mulder. 'Daar werkt alleen onze controller. De holding blijft zo klein mogelijk.'