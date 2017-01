NSE vecht dwangsom AFM aan

Gepubliceerd op | Views: 103 | Onderwerpen: AFM

AMSTERDAM (AFN) - New Sources Energy gaat niet akkoord met de last onder dwangsom die de Autoriteit Financiële Markten (AFM) aan het bedrijf heeft opgelegd. Volgens de AFM weigert NSE bepaalde informatie te verstrekken. NSE zegt alleen informatie te willen verschaffen die relevant is voor beleggers en aandeelhouders.

Iedere dag dat de beursgenoteerde onderneming niet aan de informatie-eis van de AFM voldoet, loopt de dwangsom op met 5000 euro tot een maximum van 50.000 euro. Sinds 29 december is NSE verplicht de dwangsom te betalen.