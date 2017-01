'Brussel blijft bezorgd over beursfusie'

Gepubliceerd op | Views: 222

BRUSSEL (AFN) - De Europese Commissie vreest dat de beoogde fusie tussen Deutsche Börse en London Stock Exchange (LSE) de concurrentie op het gebied van de afhandeling van effectentransacties (clearing) de nek omdraait. Dat staat volgens persbureau Bloomberg in een verklaring van bezwaren die de concurrentiewaakhond onlangs naar de twee beursbedrijven heeft gestuurd.

De uitbaters van de effectenbeurzen in Frankfurt en Londen kondigden vorig jaar aan dat zij samen verder willen. Omdat daardoor een zeer machtige speler ontstaat, doet de Europese Commissie diepgravend onderzoek naar de gevolgen voor de concurrentie. De belangrijkste rivaal in Europa is Euronext, eigenaar van de aandelen- en optiebeurzen in Amsterdam, Parijs, Brussel en Lissabon.

Om Brussel over de streep te trekken, sloten Deutsche Börse en LSE onlangs een deal met Euronext. Als de fusie doorgaat, krijgt dat bedrijf voor ruim een half miljard euro het Franse afhandelbedrijf LCH.Clearnet in handen. Die toezegging zou evenwel niet voldoende zijn om alle zorgen weg te nemen.