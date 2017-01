'Heineken kan terrein winnen in Brazilië'

Gepubliceerd op | Views: 65 | Onderwerpen: Brazilië, levensmiddelen

AMSTERDAM (AFN) - Heineken verdubbelt zijn marktaandeel in Brazilië als het de activiteiten van branchegenoot Kirin in het Zuid-Amerikaanse land kan inlijven. Daarmee zou de brouwer echter nog altijd beduidend minder van de markt in handen hebben dan concurrent AmBev, zo voorzien analisten van ING en KBC.

Heineken bevestigde vrijdag in gesprek te zijn met het Japanse Kirin, maar benadrukte dat nog niet zeker is of het daadwerkelijk tot een transactie komt. Volgens de Japanse krant Nikkei zou er een prijskaartje van ongeveer 870 miljoen dollar aan de transactie hangen.

Het Nederlandse bierconcern is nu nog goed voor ongeveer een tiende van de Braziliaanse markt, terwijl concurrent AmBev verantwoordelijk is voor bijna zeven van de tien in Brazilië verkochte biertjes.

ING

ING staat neutraal tegenover over de eventuele deal in Brazilië. Heineken zou hierdoor onder meer kunnen profiteren van synergievoordelen, maar de pluspunten worden enigszins te niet gedaan door de sterke focus van Kirin op goedkope en mainstreambieren. ING blijft bij zijn hold-advies voor Heineken, met een koersdoel van 80 euro.

Collega's van KBC denken evenmin dat de mogelijke transactie effect heeft op de 'investment case' voor Heineken. De Belgische bank handhaaft zijn accumulate-advies, met een koersdoel van 95 euro.

Het aandeel Heineken noteerde vrijdagmorgen om 09.50 uur 0,3 procent in de plus op 70,89 euro.