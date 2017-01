'Omzet Beter Bed beter dan gedacht'

Gepubliceerd op | Views: 153

AMSTERDAM (AFN) - Beddenverkoper Beter Bed zal met name in Duitsland de vruchten gaan plukken van investeringen. Dat stelde KBC Securities vrijdag. De Belgische bank verwacht dat de resultaten van de beddenreus in zijn belangrijkste markt geleidelijk aan verbeteren, onder meer doordat winkels in Duitsland zijn gemoderniseerd.

Beter Bed zag zijn omzet in het vierde kwartaal stijgen, maar het bedrijfsresultaat viel lager uit. Vooral hogere kosten en aanhoudende problemen in Duitsland zorgden voor een slechter resultaat dan een jaar eerder. De totale omzetgroei viel evenwel hoger uit dan waar KBC en ING door de bank genomen op rekenden

Naast de modernisering van winkels trok Beter Bed de portemonnee voor het opleiden van verkopers, het openen van nieuwe winkels en het verbeteren van internetverkoopkanalen. Deze investeringen zullen zich volgens de bank gaan terugbetalen. KBC heeft Beter Bed ook op zijn favorietenlijstje voor 2017 staan.

Nieuwkomers

ING benadrukte de winstgevendheid van het concern, waarbij de resultaten over het vierde kwartaal verbeterden ten opzicht van het zwakke derde kwartaal. De bank denkt dat beleggers tevreden zullen zijn met de resultaten. Toch zullen sommige investeerders zich blijvend zorgen maken over de impact van nieuwkomers op de beddenmarkt en de schijnbaar almaar durende vernieuwing en verbouwing van winkels.

ING en KBC handhaafden hun koopadviezen op Beter Bed. Beter Bed noteerde vrijdag omstreeks 09.40 uur 1,1 procent hoger op 16,97 euro.