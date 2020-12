Frankrijk sluit brexit-onderhandelingen na zondag niet uit

PARIJS (AFN) - Onderhandelingen tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie over een handelsakkoord kunnen ook na dit weekend doorgaan, zei de Franse staatssecretaris van Europese Zaken Clément Beaune zaterdag op een Franse radiozender. "Het is nodig om de tijd te nemen en onze belangen niet op te offeren onder druk van een kalender."

Het Europees Parlement had er op aangedrongen uiterlijk zondag een akkoord te sluiten, zodat het parlement nog tijd heeft om het voor 1 januari te behandelen. De Europese hoofdonderhandelaar Michel Barnier zei vrijdag ook al dat er nog maar enkele uren zijn om tot een akkoord te komen.

Maar Beaune waarschuwt dat de onderhandelaars geen overhaaste beslissingen moeten nemen. "We willen niet koste wat het kost een akkoord. We zijn aan het onderhandelen over de grootste overeenkomst die de EU ooit heeft gesloten."

De EU en het Verenigd Koninkrijk worden het maar niet eens over onder meer de visserij. Veel Europese landen willen toegang tot Britse viswateren, maar daar is nog geen overeenstemming over. Ook moeten er afspraken komen voor een gelijk speelveld tussen Britse en Europese bedrijven.