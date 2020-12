'Alle seinen op groen voor goed beursjaar 2021'

Ja, dit is natuurlijk een heel optimistische kijk naar de toekomst en ik hoop echt dat het ook zo gaat gebeuren, maar wat gebeurt er, als van veel vaccins gaat gelden;haastige spoed is maar zelden goed en zijn de bijwerkingen van al het gestimuleer niet, dat in 2021 alle belastingen en verzekeringen gaan verdubbelen, ik zet het sein op oranje met het cijfer 6 erbij; dat betekent;let goed op en rijd maximaal op halve snelheid!!

Van de week mocht ik echt niet mopperen, alleen vrijdag was red fryday, alleen mijn Buitengewone Enorme Super Idool kleurde nog licht groen, de rest lelijk rood, toch kon die laatste dag de weekpret niet bederven, vriend aex ging 1,8% voorwaarts,mijn porto versnelde ruim 4,5%, Josje, mijn ouwe maat ik kan ook niet helpen, dat hij net zo heet, zei het al; koop vele builen chips, die gaan niet alleen in 2021 hopenlijk onwijs accellereren, maar kunnen er nu ook al heel goed mee uit de weg, zeker bij asml zullen wachtrijen op de stoep ontstaan, waar van onze virioloogjes het spaans benauwd krijgen!!

Trouwers, dat Dalm spul ; de metaaltjes waren wederom in topvorm, de leuke prijzen bij onze recykling specialist zorgt voor een riante aanvoer bij hem!!

1 topspeler wil maar niet op toeren komen, het leek er van de week wel op, maar gisteren bungelde hij weer helemaal onderaan in mijn porto; post nl, terwijl er dubbel goed nieuws was van de week; de tussen week, na sintere mop, voorafgaand aan de kerstweek is normaal altijd iets rustiger,nu moeten echt alle zeilen bij,om de giga bergen te kunnen verwerken, 2e meevaller; de verkoop van een niet kern aktiviteit, de oortjes die dat oplevert,kunnen de dividend verwachting alleen maar verhogen!!

Uitstappen uit pharmpje lijkt niet erg handig van mij,ik dacht dat de grote spelers hem flink probeerden te nekken,maar dat lijkt heel veel mee te gaan vallen!!

Vandaag op kerst en nieuwjaars dividend van de kranten; een leuk eindejaars praatje, gaat bijna altijd vergezeld van een leuk kranten dividend; als blijk van waardering voor trouwe stipte bezorging!!

Morgen moeten we thuis blijven, hoewel we daar ook wel kunnen genieten en zingen, stemmen we toch wel heerlijk in met de psalmdichter; hoe lieflijk, hoe vol heigenot, o HEER der legerscharen GOD, zijn mij UW Huis en Tempelzangen!!, niets kan dat heerlijke echte vervangen!!

Maandag hoop ik dat vele beleggers eindelijk eens gaan zien, wat voor een uiterst aantrekkelijk aandeel post nl aan deze koers is en er vele pakketten postnletjes bestelt zullen worden!!, SJALOOM!!!