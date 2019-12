Gilead zet stap met Galapagos-middel filgotinib

Gepubliceerd op | Views: 1.313 | Onderwerpen: biotechnologie

MECHELEN (AFN) - Samenwerkingspartner Gilead van biotechbedrijf Galapagos heeft een aanvraag tot goedkeuring van het medicijn filgotinib ingediend bij de Amerikaanse toezichthouder FDA. Galapagos krijgt vanwege de aanvraag een mijlpaalbetaling van 20 miljoen dollar van Gilead.

Gilead heeft een verzoek gedaan voor een verkorte behandeling van de aanvraag voor het middel voor de behandeling van reuma. Het is de eerste keer dat een door Galapagos ontwikkeld medicijn is ingediend ter goedkeuring in de Verenigde Staten. Voor filgotinib zijn de afgelopen maanden wel al aanvragen voor goedkeuring in de Europese Unie en Japan ingediend.