Nieuwe records voor Wall Street

Gepubliceerd op | Views: 663

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag opnieuw met recordstanden gesloten. Beleggers op Wall Street leken niet heel erg van hun stuk gebracht door de afzettingsprocedure tegen president Donald Trump. Verder stond de chipbranche in de schijnwerpers, na een tamelijk optimistische vooruitblik van Micron Technology.

De Dow-Jonesindex sloot 0,5 procent hoger op 28.376,96 punten. De bredere S&P 500-index won eveneens 0,5 procent, tot 3205,37 punten. Technologiebeurs Nasdaq steeg 0,7 procent naar 8887,22 punten. Voor alledrie de beursgraadmeters betekende dat een nieuw record.

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft ingestemd met het afzettingsproces tegen Trump. Dat betekent dat in de Senaat een rechtszaak wordt gestart waar uiteindelijk bepaald wordt of Trump wordt afgezet. De kans lijkt echter klein dat hier de benodigde tweederdemeerderheid wordt behaald.

Micron Technology

Micron ging 2,8 procent omhoog. De maker van geheugenchips bevestigde in zijn kwartaalbericht het sentiment in de markt dat de vraag naar chips tekenen van herstel laat zien. Voorlopig gaan de omzet en winst nog wel omlaag, maar Micron vertrouwt erop dat in het lopende kwartaal sprake zal zijn van de "cyclische bodem" wat betreft de financiële prestaties. Andere chipmakers als Intel en AMD gingen tot 1,4 procent mee omhoog.

Vliegtuigbouwer Boeing steeg 0,9 procent. Kredietbureaus Standard & Poors en Moody's werden negatiever over Boeing na de aankondiging dat de productie van de 737 MAX wordt stilgelegd.

Tabak

De Amerikaanse politiek werd het eens over het verhogen van de leeftijdsgrens voor de verkoop van tabak en e-sigaretten van 18 naar 21 jaar. Tabaksbedrijf Altria daalde 1,1 procent.

Concertreus Live Nation schikte met de Amerikaanse justitie over oneerlijke handelspraktijken. Het aandeel werd ruim 9 procent hoger gezet.

Goldman Sachs

Het aandeel Goldman Sachs werd 0,2 procent lager gezet. Volgens een mediabericht is de zakenbank in gesprek over een schuldbekentenis in verband met de grootschalige fraude rond het Maleisische staatsfonds 1MDB. Goldman Sachs krijgt mogelijk te maken met een boete van bijna 2 miljard dollar.

De euro was 1,1123 dollar waard tegen 1,1125 dollar bij het slot van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie werd 0,5 procent duurder op 61,22 dollar. Brentolie werd eveneens 0,5 procent duurder op 66,48 dollar per vat.