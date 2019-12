Gepubliceerd op | Views: 1.228

NEW YORK (AFN) - Investeerder Eminence Capital heeft zich achter het verhoogde overnamebod van Takeaway voor zijn Britse branchegenoot Just Eat geschaard. De Amerikaanse investeerder, die ruim 4 procent van de aandelen in Just Eat heeft, verzette zich eerder nog tegen de overname.

Maaltijdbezorgsite Takeaway verhoogde zijn overnamebod voor Just Eat kort nadat techinvesteerder Prosus dat ook deed. Beide partijen hopen tenminste 50 procent van de aandelen plus nog één aandeel te verkrijgen. Takeaway maakte bekend al toezeggingen te hebben voor ruim 46 procent van de aandelen Just Eat. Het is onduidelijk of het belang van Eminence Capital daarbij al was meegeteld.