Cat Rock vierkant achter fusie Just Eat-Takeaway

Gepubliceerd op | Views: 0

LONDEN (AFN) - Investeerder Cat Rock vindt het verhoogde bod van Takeaway.com op de Britse maaltijdbezorger Just Eat "zeer interessant". De investeerder denkt dat het bod een goede kans biedt voor aandeelhouders om mee te doen aan het nieuwe fusiebedrijf, wat "enorme groeikansen" biedt.

Cat Rock, dat zelf ongeveer 3 procent van de aandelen in Just Eat bezit en een kleine 6 procent van Takeaway in handen heeft, is al langer een uitgesproken voorstander van de krachtenbundeling. De investeerder roept aandeelhouders van Just Eat dan ook op om zich achter het bod van Takeaway te scharen en het verhoogde bod van techinvesteerder Prosus te verwerpen.