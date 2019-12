Verkoop bestaande woningen VS neemt af

Gepubliceerd op | Views: 91 | Onderwerpen: huizenmarkt, Verenigde Staten

WASHINGTON (AFN) - De verkoop van bestaande woningen in de Verenigde Staten is in november afgenomen, met 1,7 procent ten opzichte van de voorgaande maand. Dat meldde de Amerikaanse branchevereniging van makelaars.

Economen voorspelden in doorsnee een afname met 0,4 procent. In oktober was nog sprake van een verkoopstijging met een herziene 1,5 procent.