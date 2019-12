Gemengd beeld op Europese beurzen

Gepubliceerd op | Views: 366 | Onderwerpen: Europa

AMSTERDAM (AFN) - De Europese beurzen toonden donderdag halverwege de middag een gemengd beeld. Beleggers verwerkten rentebesluiten uit Zweden en het Verenigd Koninkrijk. De Zweedse Riksbank verhoogde de rente tot nul procent en maakte daarmee een einde aan een periode van vijf jaar met een negatief rentetarief. De Bank of England hield de rente zoals verwacht gelijk op 0,75 procent.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na de opening op Wall Street 0,1 procent lager op 605,37 punten. De MidKap klom 0,2 procent tot 904,95 punten. De beurs in Frankfurt zakte 0,4 procent, die in Parijs ging een fractie omlaag. In Londen ging de belangrijkste graadmeter daarentegen 0,3 procent vooruit.

Verzekeraar NN Group was de grootste daler in de AEX met een verlies van 1,4 procent. Tankopslagbedrijf Vopak voerde de stijgers aan met een winst van 1,3 procent. In de MidKap ging technologiebedrijf TKH aan kop met een plus van 2,1 procent. Hekkensluiter was beursintermediair Flow Traders met een min van 2,5 procent na een adviesverlaging door UBS.

NSI

Bij de kleinere bedrijven won NSI ruim 1 procent. Het vastgoedfonds heeft zijn programma voor het afstoten van bezittingen bijna afgerond. Door de verkoop van panden zal de leegstand in de gehele portefeuille afnemen. Accell kreeg er bijna 1 procent bij. De Friese fietsfabrikant heeft een grote opdracht binnengehaald bij de politie voor e-bikes en fietsen.

VolkerWessels noteerde vlak. De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) sleept het bouwbedrijf voor de rechter wegens het te laat informeren van de markt over het overnamebod van grootaandeelhouder Reggeborgh. Op de lokale markt steeg Ease2pay 3 procent. Aandeelhouder The Internet of Cars verstrekt de betalingsdienstverlener een kredietfaciliteit van 650.000 euro.

Hugo Boss

In Frankfurt verloor het Duitse modehuis Hugo Boss 1 procent na een adviesverlaging door Deutsche Bank. Clariant won 2 procent in Zürich. Het Zwitserse chemieconcern verkoopt het onderdeel Masterbatches voor 1,6 miljard dollar en kondigde aan geld terug te geven aan de aandeelhouders.

De euro was 1,1121 dollar waard tegen 1,1113 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,1 procent duurder op 60,99 dollar. Brentolie werd 0,3 procent duurder op 66,36 dollar per vat.