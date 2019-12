Shell populairst onder kleine beleggers

Gepubliceerd op | Views: 1.236

AMSTERDAM (AFN) - Shell is het populairste aandeel onder kleine Nederlandse beleggers. Dat komt naar voren uit de BinckBank Beleggers Top 200 een onderzoek van de onlinebroker op basis van data uit meer dan 200.000 effectenportefeuilles. ING en Aegon staan daarbij op plek twee en drie.

De top-10 wordt verder aangevuld door KPN, BAM, Ahold Delhaize, Pharming, ArcelorMittal, PostNL en Unilever. De totale lijst omvat zowel Nederlandse als internationale aandelen, maar er is ook gekeken naar beleggingen in fondsen, obligaties en ETF's. Hoogste nieuwkomers in de ranglijst zijn B&S Group op plaats 82 en Prosus op plek 98. Zij zijn nog relatief kort genoteerd. Maaltijdbestelbedrijf Takeaway was de sterkste stijger, van 194 naar 106, gevolgd door OCI, Alfen en Van Lanschot Kempen.

Nieuw in de top-10 is overigens PostNL. Maar ook de aandelen ABN AMRO en AMG stijgen flink. Philips en TomTom dalen juist.

De top 25 bestaat voor het overgrote deel uit aandelen en telt slechts één ETF (Van Eck AEX), één obligatie (Rabo Certificaat) en één Europees fonds (Ageas). Apple is op plek 36 het hoogst genoteerde Amerikaanse aandeel.