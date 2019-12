Gepubliceerd op | Views: 500 | Onderwerpen: Rusland

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - VEON blijft actief in Rusland, de grootste markt voor de onderneming. Dat zei topvrouw Ursula Burns van het in Amsterdam genoteerde telecomconcern. Volgens haar is in Rusland sprake van een "nog niet aangeboorde potentie", maar is het wel zaak dat in technologie wordt geïnvesteerd. Op dat gebied moet volgens Burns een inhaalslag worden gemaakt.

Vorig jaar overwoog VEON nog om de draadloze activiteiten in Rusland af te stoten. Daarmee zou VEON zijn eigenlijke basis hebben opgegeven, van waaruit het bedrijf uitbreidde in verschillende opkomende markten.

Het verbeteren van de activiteiten in Rusland is volgens Burns van cruciaal belang voor de strategie van VEON. Daarbij wil VEON zowel telecom- als digitale diensten aanbieden. VEON haalt ongeveer de helft van zijn omzet uit Rusland. Verder is het bedrijf actief in landen als Pakistan, Algerije en Bangladesh.