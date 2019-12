Gepubliceerd op | Views: 441

BRUSSEL (AFN/BELGA) - Supermarktconcern Carrefour heeft donderdag een nieuw soort stadswinkel geopend in hartje Brussel, aan de Anspachlaan. De concurrent van Albert Heijn-moeder Ahold Delhaize richt zich met Carrefour City op de stedelijke klant die ecologisch verantwoord wil winkelen.

Zo worden er in de winkel biologische en lokale producten aangeboden. Voor het meubilair wordt gebruik gemaakt van gerecycled materiaal. Ook kan de klant zijn eigen doosjes en potjes meebrengen en heeft hij de keuze uit stoffen zakken of zakken gemaakt van zeeafval. In de winkel bevindt zich ook een restaurantgedeelte met maaltijden om ter plaatse op te eten of mee te nemen.

Er zijn nog geen plannen om ook in andere steden Carrefour City's te openen. "Daar wordt natuurlijk over nagedacht, maar er zijn nog geen concrete uitbreidingsplannen. Het gaat hier om een testwinkel", aldus het bedrijf.