AEX doet stapje terug

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam deed donderdag een stapje terug. Ook de andere Europese beurzen gingen licht omlaag. Beleggers verwerkten het besluit van de Zweedse centrale bank, die de rente conform verwachting verhoogde. De Bank of England komt later op de dag ook met een rentebesluit.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,2 procent in de min op 604,96 punten. De MidKap daalde ook 0,2 procent, tot 902,06 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt verloren tot 0,4 procent.

Grootste dalers in de AEX waren de verzekeraars ASR en NN Group met verliezen van rond 0,8 procent. De informatieleverancier Wolters Kluwer voerde de stijgers aan met een winst van 0,6 procent.

Accell

Bij de kleinere bedrijven klom Accell 0,8 procent. De Friese fietsfabrikant heeft een grote opdracht binnengehaald bij de politie. Vanaf 2020 rijden politie-agenten met e-bikes en fietsen van de merken Koga en Batavus. NSI won 1,7 procent. Het vastgoedfonds heeft zijn programma voor het afstoten van bezittingen bijna afgerond. Door de verkoop van panden zal de leegstand in de gehele portefeuille afnemen.

VolkerWessels daalde 0,2 procent. De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) sleept het bouwbedrijf voor de rechter wegens het te laat informeren van de markt over het overnamebod van grootaandeelhouder Reggeborgh. Op de lokale markt steeg Ease2pay 3,6 procent. Aandeelhouder The Internet of Cars verstrekt de betalingsdienstverlener een kredietfaciliteit van 650.000 euro.

Hugo Boss

In Frankfurt zakte het Duitse modehuis Hugo Boss 4 procent na een adviesverlaging door Deutsche Bank. Clariant steeg 2,8 procent in Zürich. Het Zwitserse chemieconcern verkoopt het onderdeel Masterbatches voor 1,6 miljard dollar en kondigde aan geld terug te geven aan de aandeelhouders.

De euro was 1,1125 dollar waard tegen 1,1113 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,2 procent tot 60,84 dollar. Brentolie kostte 0,2 procent minder op 66,07 dollar per vat.