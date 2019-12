BAM gaat woningen Klazienaveen verduurzamen

Gepubliceerd op | Views: 381 | Onderwerpen: huizenmarkt

BUNNIK (AFN) - BAM Wonen gaat voor woningcorporatie Lefier 71 woningen verduurzamen in het Drentse Klazienaveen. Het project begint in februari volgend jaar en in mei zal de oplevering volgen.

Financiële details werden niet verstrekt.