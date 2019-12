Informatieleverancier misbruikte opnames BoE

Gepubliceerd op | Views: 412

LONDEN (AFN/RTR) - Investeerders hebben een tijdlang meegeluisterd met geluidsopnames van persconferenties van de Bank of England (BoE) zonder dat daar toestemming voor was gegeven. Dat meldt de centrale bank van het Verenigd Koninkrijk, nadat The Times het lek aan het licht bracht. Volgens die krant luisterden flitshandelaren mee in de hoop eerder over koersgevoelige informatie te beschikken dan anderen.

Een externe informatieleverancier heeft de geluidsopnames zonder toestemming gedeeld met klanten, meldt de BoE zonder namen te noemen. Het lek betrof reserveopnames van persconferenties van de BoE, die achter de hand werden gehouden voor het geval dat video-uitzendingen zouden wegvallen.

Opmerkingen van centrale bankiers kunnen financiële markten stevig in beweging zetten. Flitshandelaren, die speculeren op heel korte koersstijgingen en -dalingen, zouden met een voorsprong van enkele seconden al een groot voordeel ten opzichte van de rest behalen.Volgens de BoE zijn koersgevoelige beslissingen nooit eerder naar buiten gekomen dan gepland. De bewuste persconferenties volgden volgens de centrale bank altijd na persverklaringen over beleidsbeslissingen.