Scandinavisch Nordea sluit deal met SocGen

OSLO (AFN/BLOOMBERG) - De Scandinavische financiële instelling Nordea heeft een deal gesloten met de Franse bank Société Générale. Nordea neemt voor 575 miljoen euro de financieringsmaatschappij SG Finans over.

SG Finans is gevestigd in Noorwegen en ook actief in Zweden en Denemarken. Er werken ongeveer 360 mensen. SG Finans zal worden ondergebracht bij de Nordea-tak Nordea Finance. De transactie wordt waarschijnlijk in de tweede helft van het jaar afgerond.