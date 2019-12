Nikkei lager na rentebesluit BoJ

Gepubliceerd op | Views: 260 | Onderwerpen: rente

TOKIO (AFN) - De Japanse aandelenbeurs is donderdag licht lager geëindigd. De beurshandel stond vooral in het teken van de Bank of Japan (BoJ), die het zeer ruime monetaire beleid conform verwachting onveranderd liet. Daarnaast hielden beleggers de blik gericht op de Verenigde Staten, waar het Huis van Afgevaardigden heeft ingestemd met het afzettingsproces tegen president Donald Trump.

De toonaangevende Nikkei in Tokio sloot uiteindelijk met een verlies van 0,3 procent op 23.864,85 punten. Bij de bedrijven klom Hitachi 4,6 procent. Het bedrijf verkoopt zijn chemietak Hitachi Chemical aan Showa Denko. Het beursgenoteerde Hitachi Chemical klom bijna 12 procent en Showa Denko verloor 2,7 procent. Het Japanse fotoconcern Fujifilm (plus 2,1 procent) koopt daarnaast de medische beeldvormingstak van Hitachi voor omgerekend ongeveer 1,5 miljard euro.

Isuzu Motors zakte 3,7 procent. De Japanse vrachtwagenbouwer neemt de dochteronderneming UD Trucks van zijn Zweedse branchegenoot Volvo over. De Japanse chipbedrijven waren in trek na een optimistische vooruitblik van de Amerikaanse branchegenoot Micron Technology. Chiptoeleverancier Sumco steeg 2,4 procent en chiptester Advantest kreeg er 2,6 procent bij.

De meeste andere Aziatische beurzen deden eveneens een stapje terug. De beursgraadmeter in Shanghai noteerde tussentijds 0,2 procent in de min en de Hang Seng-index in Hongkong leverde 0,4 procent in. De Kospi in Seoul won 0,1 procent. De Zuid-Koreaanse chipmaker SK Hynix profiteerde van het positieve nieuws van Micron en klom 0,9 procent. De Australische All Ordinaries eindigde 0,3 procent in het rood.