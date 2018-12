Bierreus AB InBev in zee met wietbedrijf

Gepubliceerd op | Views: 345 | Onderwerpen: levensmiddelen

TORONTO (AFN) - Bierreus AB InBev en cannabisproducent Tilray hebben in Canada een partnerschap gesloten. In het Noord-Amerikaanse land gaan de twee samen onderzoek doen naar non-alcoholische wietdrankjes. De bedrijven zijn plan hierin elk zo'n 50 miljoen dollar te investeren.

Meerdere gevestigde concerns zijn momenteel bezig met drankjes met wiet. Bier- en wijnbedrijf Constellation Brands stak eerder zo'n 3,8 miljard dollar in het Canadese Canopy Growth, dat medicinale wiet kweekt. De Amerikaanse brouwer Lagunitas, eigendom van Heineken, heeft in de Verenigde Staten al een non-alcoholisch cannabisdrankje, genaamd Hi-Fi Hops, op de markt gebracht.

Wietondernemingen zijn interessant geworden voor reguliere bedrijven, nu Canada recreatief gebruik van de drug heeft gelegaliseerd. In de tabaksindustrie is daarom een vergelijkbare trend waar te nemen. Onlangs werd bekend dat Altria, producent van sigarettenmerken als Marlboro en Lucky Strike, flink investeert in cannabis. Het Amerikaanse bedrijf steekt 1,8 miljard dollar in de Canadese cannabisonderneming Cronos.