'Pinterest werkt aan beursgang'

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - Socialenetwerksite Pinterest bereidt zich naar verluidt voor op een beursgang. Volgens zakenkrant The Wall Street Journal zou aan het bedrijf een prijskaartje hangen van zeker 12 miljard dollar. Ingewijden zeiden tegen de krant dat aandelen Pinterest mogelijk al in april op de beurs verhandelbaar zullen zijn.

Pinterest is een soort digitaal prikbord. De circa een kwart miljard gebruikers kunnen er onder meer afbeeldingen, ideeën en recepten vastpinnen. Hoeveel aandelen het techbedrijf precies naar de beurs wil brengen en hoeveel geld daarmee opgehaald zou kunnen worden, is niet duidelijk. Pinterest heeft nog niet gereageerd, maar er gaan al enige tijd geruchten dat de onderneming naar de beurs zou willen. Eerder kozen branchegenoten als Facebook en Twitter ook al voor een beursnotering.