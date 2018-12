Wall Street flink omlaag na rentebesluit

Percepties. Tja, zo is het altijd wel iets.



De Tijd : Wall Street onderuit ondanks koerswijziging Fed



"De Amerikaanse centrale bank (Fed) signaleerde woensdag dat ze in 2019 slechts twee keer in plaats van drie keer de rente zal verhogen. Toch kregen de Amerikaanse aandelenmarkten opnieuw klappen."



AJK/IEX : Weer raak op Wall Street



"Het valt nog mee, want de Nasdaq 100 noteerde intradag zelfs -3%. U leest overal dat een havikse Fed - zie ons blog over het rentebesluit - volgend jaar twee keer de rente denkt te verhogen in plaats van de (door de markt) verwachte één keer . Inderdaad, daar daalden meteen de aandelen op en de dollar trok aan."