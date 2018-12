HeadFirst gaat door als Morefield Group

Gepubliceerd op | Views: 596

HOOFDDORP (AFN) - HeadFirst Source Group gaat na de overname van de staffingactiviteiten door investeerder Berryllium verder als Morefield Group. Dat heeft de arbeidsbemiddelaar in een verklaring laten weten.

De deal met Beryllium is inmiddels rond. Later deze maand zal er nog een speciaal dividend van 3 euro per aandeel worden uitgekeerd. De organisatie zal licht veranderen, meldt HeadFirst. Per 19 december is mevrouw Kortlang niet langer betrokken als commissaris. De raad van commissarissen heeft daarmee weer dezelfde samenstelling als eind 2017 het geval was.

Ook staat in de verklaring dat de beursgenoteerde investeringsmaatschappij Value8 de gewone aandelen HeadFirst Source Group NV na de dividendbetaling overneemt van Beryllium, als gevolg waarvan haar belang zal toenemen tot circa 70 procent.

Berryllium is een overnamevehikel dat financieel wordt ondersteund door de Zwitserse vermogensbeheerder ruvercap. De investeerder meldde eerder in HeadFirst een sterke speler op de markt voor arbeidsbemiddeling te zien, waardoor het interessant zou zijn om verdere groei en overnames door het bedrijf te financieren. Berryllium zag daarbij meer heil in private financiering en wilde de beursnotering van HeadFirst beëindigen.