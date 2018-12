Wall Street op winst

Gepubliceerd op | Views: 1.827

NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse aandelenbeurzen stonden woensdag tijdens de middaghandel in New York op winst. Beleggers op Wall Street zijn vooral in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve. De Amerikaanse koepel van centrale banken kondigt later op de dag waarschijnlijk een renteverhoging aan.

De Dow-Jonesindex noteerde omstreeks 19.30 uur (Nederlandse tijd) 0,8 procent hoger op 23.864 punten. De brede S&P 500 klom ook 0,8 procent, tot 2566 punten, en technologiegraadmeter Nasdaq steeg 0,6 procent tot 6822 punten.

Het rentebesluit komt om 20.00 uur naar buiten, gevolgd door een toelichting van Fed-voorzitter Jerome Powell. Het zou de vierde rentestap van dit jaar worden. De toelichting zal nauwlettend worden gevolgd voor aanwijzingen over het toekomstige beleid. Er wordt gespeculeerd dat de Fed volgend jaar een stuk terughoudender kan zijn met het verhogen van de rente.

Facebook

Bij de bedrijven waren de ogen gericht op Facebook, dat ruim 6 procent aan beurswaarde moest inleveren. Het socialemediabedrijf heeft de eerste grote rechtszaak aan zijn broek vanwege het privacyschandaal rond Cambridge Analytica. Daarbij lekten de persoonlijke gegevens van miljoenen gebruikers van Facebook. De procureur-generaal in de Amerikaanse hoofdstad Washington heeft besloten het bedrijf hiervoor te vervolgen.

FedEx zakte daarnaast bijna 9 procent, na een verlaging van de winstverwachting voor het hele boekjaar. De pakketbezorger kampt onder meer met zwakkere marktomstandigheden in Europa. Chipproducent Micron Technology verloor een kleine 3 procent, na tegenvallende verwachtingen.

Farmaceut

De prognoses van farmaceut Eli Lilly voor 2019 lijken wel in goede aarde te vallen, net als de verhoging van het dividend. Eli Lilly ging ruim 3 procent vooruit. Ook General Mills kreeg de handen van beleggers op elkaar. Het voedingsmiddelenconcern won bijna 7 procent na het openen van de boeken.

De euro was 1,1428 dollar waard, tegen 1,1426 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen eerder op de dag. De olieprijzen veerden weer wat op na de recente sterke daling. Een vat Amerikaanse olie kostte 3,3 procent meer op 47,80 dollar. De prijs van Brentolie steeg 1,1 procent tot 56,90 dollar per vat.