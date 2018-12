NSI vindt huurder voor kantoor in Rotterdam

Gepubliceerd op | Views: 364

HOOFDDORP (AFN) - Vastgoedinvesteerder NSI heeft een tienjarige huurovereenkomst gesloten met BAM Services Nederland voor een kantoor met bijbehorende parkeergelegenheden aan de Vareseweg in Rotterdam. Door de verhuur aan BAM is het gehele gebouw in de Spaanse Polder verhuurd. Er zijn geen financiële details naar buiten gebracht.

De nieuwe huurder is in september al begonnen met het ombouwen van het gebouw tot een nieuw BAM-huis. Per medio december is het gebouw in gebruik genomen. In het gebouw is naast de kantoor- en bedrijfsruimten ook een vergadercentrum gerealiseerd. Tevens zal het omliggende bijbehorende terrein geoptimaliseerd worden. Op het gebouw met een energielabel A zijn begin 2018 zonnepanelen op de daken gelegd.