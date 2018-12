Euronext verwacht meer beursgangen

Gepubliceerd op | Views: 559 | Onderwerpen: Euronext

AMSTERDAM (AFN) - Aandelenbeurs Euronext Amsterdam heeft een solide pijplijn van bedrijven die mogelijk naar de beurs willen. Dat zei hoofd listings René van Vlerken, die het komende jaar ,,niet ongunstig'' noemde ondanks onzekerheid over onder meer de brexit en de handelsspanningen. 2018 was volgens Van Vlerken een ,,mooi jaar''.

Dit jaar kregen zeven nieuwe bedrijven een notering aan de Amsterdamse beurs. Vijf daarvan deden dat via een beursgang waarmee ze in totaal 10 miljard euro ophaalden. De beursgang van betalingsverwerker Adyen was met 7 miljard euro verreweg de grootste en was ook de grootste techbeursgang ooit in Amsterdam.

De techsector wordt steeds belangrijker voor de Amsterdamse beurs. Dat komt mede door het internationale profiel van Euronext Amsterdam waar twee derde van het kapitaal uit de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk afkomstig is.

Brexit

Ook op het gebied van biotechnologie en medische technologie is de Amsterdamse beurs aantrekkelijk. Door de komst van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) naar Amsterdam als gevolg van de brexit wordt dat alleen maar versterkt.

Sowieso ziet Euronext Amsterdam kansen in de brexit, liet topman Maurice van Tilburg weten. Door de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie kiezen veel financiële instellingen voor een nieuwe locatie in de EU, bijvoorbeeld Amsterdam. ,,Dat geeft meer expertise in Nederland en een grotere invloed voor de Autoriteit Financiële Markten (AFM) op Europese regelgeving.''