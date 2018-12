'Medicijn Galapagos kan zich onderscheiden'

quote: Accuboor schreef op 19 dec 2018 om 14:44:

[...]

Ik hoop voor je dat de tent verkocht is voordat er onderhandel is met overheid/zorgverzekeraars over de prijs. Uiterst naïef om te veronderstellen dat 85% prijsdaling anti-TNFs geen effect zal hebben.

Omzetverwachting van Filgotinib wordt geschat rond de 5 miljard. (Waarvan ong 25% voor Galapagos) door de experts.Deze hebben de prijsdaling allang meegerekend.Oh ja, niet iedereen reageert goed op humira of andere anti-TNF's.Safety and Efficacy of Filgotinib in a Phase 3 Trial of Patients with Active Rheumatoid Arthritis and Inadequate Response or Intolerance to Biologic Dmards