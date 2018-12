Shell neemt belang in Cleantech Solar

Gepubliceerd op | Views: 957

SINGAPORE (AFN) - Shell neemt een belang van 49 procent in het in Singapore gevestigde Cleantech Solar, dat zich bezighoudt met industriële zonne-energiesystemen in Zuidoost-Azië en India. Er werden geen financiële details gemeld over de deal die naar verwachting in januari wordt afgerond.

Shell heeft de mogelijkheid om na 2021 zijn belang in het bedrijf verder te vergroten. Cleantech bezit en exploiteert meer dan 120 zonne-energiecentrales in de regio, met een capaciteit van ruim 200 megawatt. Het merendeel is operationeel en de rest onder constructie of in ontwikkeling.