'Continuïteit bij PostNL met Verhagen'

Ik (ook aandeelhouder PostNL) ben zeker niet blij met haar want ze kost me -39% dit jaar. En was het er ook totaal niet mee eens om dat bod zo maar naast je neer te leggen. En ja Bpost draait ook als een krant nu alleen was er in ieder geval veel te besparen geweest in deze markt. Meer dan op zelfstandige basis van de twee. Wat dat betreft zagen die Belgen dat wel goed.

Anyhow: Ik ben dus geen fan alleen zou je je af moeten vragen waarom ze nog 4 jaar wil blijven............. Kan niet zo langer dus er moet wat gaan gebeuren en misschien hebben ze daar wel duidelijke afspraken over gemaakt voor haar nieuwe zittingstermijn.