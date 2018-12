'Schikking SBM deed koersen goed'

Gepubliceerd op | Views: 834

AMSTERDAM (AFN) - Hoewel de goedkeuring van SBM's Braziliaanse schikking door een rechtbank al werd verwacht, was het toch een trigger voor de beurskoers. Dat zeggen analisten van KBC Securities. Door de goedkeuring betaalt SBM nu een eerder overeengekomen boete van 200 miljoen real, ongeveer 50 miljoen dollar. In totaal heeft het omkoopschandaal de oliedienstverlener dan ongeveer 350 miljoen dollar gekost aan schikkingen en boetes.

De koers van het aandeel SBM staat onder druk door het sentiment in de oliemarkt, maar is volgens de KBC-analisten ondergewaardeerd. De vraag naar productieschepen, zogeheten FPSO's, neemt de komende jaren naar verwachting toe terwijl er een tekort is aan dergelijke vaartuigen. SBM is op die markt juist goed gepositioneerd.

Ook marktvorsers van ING zien in de goedkeuring van de schikking een kantelpunt. Bevrijd van de juridische strijd kan SBM zich volgens hen volledig op nieuwe kansen voor het bedrijf richten. Op de FPSO-markt liggen die kansen er ondanks de huidige lage olieprijs de komende tijd genoeg, aldus ING.

Zowel KBC als ING houdt vast aan een buy-advies met een koersdoel van 20 euro. Het aandeel SBM stond woensdag omstreeks 09.30 uur 0,8 procent hoger op 12,60 euro.