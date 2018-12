Ambassadeur VS: gebruik geen Russisch gas

Mijn inzicht over deze zaak is dat dit de echte reden is van het verzoek:Nordstream 2 zal ervoor zorgen dat Rusland meer macht heeft over Oekraïne. Er zijn op dit moment 2 gaspijplijnen van Rusland naar Europa waarvan er 1 door Oekraïne loopt. Zie commons.wikimedia.org/wiki/File:Major... Op het moment dat Oekraïne in het verleden haar gasrekeningen niet betaalde (een van de aanleidingen van alle politieke tumult destijds) kon Rusland de leiding niet dichtdraaien zonder de rest van Europa ook in de kou te zetten, de andere leiding door Wit-Rusland had niet voldoende capaciteit. Destijds wilde Rusland geen gas meer leveren aan Oekraïne, maar was dit praktisch niet mogelijk omdat de toelevering aan Europa ook door dit land liep en deze wel door moesten gaan.Door Nordstream 2 zullen ze dit in de toekomst wel kunnen, omdat Europa een alternatief heeft.Mijn mening over deze zaak komt echter grotendeels overeen met wat ik hierboven lees: bizar de de VS zich hiermee bemoeit. Buiten de inhoud van zijn verzoek is de ambassadeur iemand waarvoor ik me schaam.