'Damrak wacht op rentebesluit Fed'

Gepubliceerd op | Views: 2.193 | Onderwerpen: Federal Reserve, rente

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs begint woensdag naar verwachting nipt hoger. De andere belangrijke Europese beursgraadmeters lijken eveneens met kleine koersuitslagen te openen. Alle ogen zijn gericht op de Amerikaanse Federal Reserve, die na sluiting van de Europese markten waarschijnlijk de rente gaat verhogen.

Ook gaat de aandacht uit naar Italië. De Italiaanse regering en de Europese Commissie zouden een ,,informeel akkoord'' hebben bereikt over de Italiaanse staatsbegroting voor 2019. Brussel keurde de Italiaanse ontwerpbegroting in oktober af. Rome kwam vorige week met een aangepast voorstel, waarin het begrotingstekort lager uitvalt.

Op het Damrak staat PostNL in de belangstelling. Het bedrijf wil Herna Verhagen herbenoemen als topvrouw, voor een periode van vier jaar. Daarnaast verlaagde de Amerikaanse concurrent FedEx de winstverwachting vanwege minder vraag in Europa.

Maximo Ibarra

KPN gaf aan dat topman Maximo Ibarra 100.000 aandelen van het telecombedrijf heeft gekocht. De aankoop toont volgens een verklaring het vertrouwen van de bestuurder in de operationele, financiële en strategische vooruitgang van de onderneming.

Kabel- en telecommaatschappij Altice Europe en investeerder KKR lieten weten de Franse zendmasten onder te brengen in het nieuwe bedrijf Hivory. KKR nam eerder dit jaar bijna de helft van de zendmasten van Altice in Frankrijk over.

SBM Offshore

Het aandeel van SBM Offshore zal mogelijk bewegen op een advieswijziging. AlphaValue schroefde zijn aanbeveling voor de maritiem dienstverlener op.

De beursgenoteerde betalingsdienst Ease2pay heeft ruim 2,3 miljoen euro opgehaald met een claimemissie. Daarbij werden 1.539.999 nieuwe aandelen uitgegeven tegen een uitgifteprijs van 1,50 euro per stuk. De opbrengst moet helpen om onder meer verdere groei van het bedrijf te realiseren en de balans te versterken.

ING Bank Slaski

De Poolse dochter van ING gaat nauwer samenwerken met NN Investment Partners. ING Bank Slaski neemt een belang van 45 procent in de Poolse fondsen van NN Investment Partners voor ongeveer 41 miljoen euro. ING Bank Slaski gaat bovendien investeringsfondsen van NN Investment Partners via zijn kantoren aanbieden op de Poolse markt.

De euro was 1,1386 dollar waard, tegen 1,1363 dollar een dag eerder. De olieprijzen veerden wat op na de sterke daling in de afgelopen dagen. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,5 procent meer op 46,46 dollar. De prijs van Brentolie steeg 0,5 procent tot 56,55 dollar per vat.