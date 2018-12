Gemalto sluit deal met Intesa Sanpaolo

Gepubliceerd op | Views: 325

AMSTERDAM (AFN) - Gemalto gaat samenwerken met de Italiaanse bank Intesa Sanpaolo. Het betreft daarbij een pilotproject voor een biometrische contactloze betaalkaart. Dat werd woensdag bekendgemaakt zonder het afgeven van financiële details.

Het betreft een kaart met een ingebouwde vingerafdruk-sensor, waardoor er volgens de digitaal beveiliger geen pincode of handtekening meer nodig is. Daar komt bij dat de kaart geen batterij nodig heeft, omdat deze wordt opgeladen via de betaalkastjes.