SoftBank-tak onderuit bij debuut in Tokio

TOKIO (AFN) - SoftBank Corp, de mobiele telefonietak van de Japanse telecom- en technologiereus SoftBank, beleefde woensdag een zeer teleurstellend beursdebuut in Tokio. Ook de Japanse aandelenbeurs ging opnieuw omlaag. Beleggers bleven voorzichtig door de aanhoudende zorgen over de afzwakkende wereldeconomie. Een tegenvallende Japanse exportgroei deed de stemming eveneens geen goed. Daarnaast werd gewacht op het rentebesluit van de Amerikaanse centrale bank, dat later op de dag bekend wordt gemaakt.

De toonaangevende Nikkei-index in Tokio sloot 0,6 procent in de min op 20.987,92 punten en bereikte het laagste niveau sinds maart dit jaar. Het aandeel SoftBank Corp ging voor 1500 yen naar de beurs en zakte op de eerste handelsdag ruim 13 procent tot 1300 yen. Met de beursgang haalt het concern in totaal omgerekend 23,5 miljard dollar op. Het is daarmee de grootste beursintroductie in Japan ooit.

Op macro-economisch vlak bleek dat de export van Japan in november met slechts 0,1 procent is toegenomen, na een groei van 8,2 procent in oktober. Economen hadden op een stijging van de uitvoer van 1,2 procent gerekend.

Overige beurzen

De andere belangrijke beurzen in het Verre Oosten lieten een gemengd beeld zien. De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 0,1 procent in de plus en de beurs in Shanghai verloor 0,6 procent. De Kospi in Seoul klom 0,8 procent en de All Ordinaries in Sydney ging 0,2 procent lager de dag uit.