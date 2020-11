Tweede coronagolf drukt op aandelenbeurzen

Niks overdreven.....de gevolgen van Corona worden steeds duidelijker. Of je het nu de 1e-2e of 3e golf noemt...

Corona en de gevolgen zijn nog lang niet voorbij.

Gelukkig moet die papegaai in Amerika het veld ruimen en kan er actie worden ondernomen tegen Corona. Wegkijken mag Trumpie nu wel, helaas kost het nog velen het leven, maar dat zal hem een zorg zijn. Straks is zijn onschendbaarheid voorbij en dan gaat dat vervelende jochie het nog heel moeilijk krijgen. Hopelijk gaat hij dan achter de tralies eindelijk beseffen wat hij het volk heeft aangedaan.

Eindelijk gerechtigheid. Maar op zijn leeftijd is geen genezing meer mogelijk, en zelfs zijn zonen, dochter en schoonzoon zijn al met het vreselijk Trump- virus besmet. Onvoorstelbaar hoe deze personen al op een voetstuk gaan staan. Daar moet jezelf niet op gaan staan, daar behoor je opgezet te worden.

Genoeg erover: weg ermee!!!!