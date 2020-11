Wall Street opent in mineur

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met verliezen aan de handelsdag begonnen. Beleggers op Wall Street zijn bezorgd door het nieuws dat het aantal coronadoden in de Verenigde Staten is gestegen naar meer dan een kwart miljoen. Daarnaast gaat de aandacht uit naar nieuwe gegevens over de Amerikaanse uitkeringsaanvragen die tegenvielen.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na de openingsbel 0,4 procent lager op 29.328 punten. De breed samengestelde S&P 500 zakte ook 0,4 procent, tot 3555 punten, en technologiegraadmeter Nasdaq verloor 0,2 procent tot 11.780 punten.

Het aantal Amerikanen dat vorige week een werkloosheidsuitkering aanvroeg is gestegen, voor het eerst in vijf weken. Het ministerie van Arbeid meldde 742.000 nieuwe aanvragen, tegen een herzien aantal van 711.000 een week eerder. Economen hielden in doorsnee juist rekening met een daling.

Macy's

L Brands, het bedrijf achter lingeriemerk Victoria's Secret en maker van verzorgingsproducten Bath & Body Works, won in de eerste handelsminuten ruim 13 procent, dankzij beter dan verwachte kwartaalcijfers. Warenhuisketen Macy's bracht tegenvallende resultaten naar buiten leverde bijna 8 procent in.

De maker van chips en grafische kaarten Nvidia (min 0,4 procent) opende eveneens de boeken over de afgelopen periode. Er werd gewaarschuwd voor iets zwakkere verkopen van chips voor datacenters in het lopende kwartaal.