'Justitie VS bereidt zaak tegen Facebook voor om monopolie'

Super dat onze eigen westerse justitie onze eigen westerse tech-bedrijven aan gaat vallen.

Jammer maar Facebook Insta Twitter etc is helemaal geen tech. De webshop van Amazon en het leeuwendeel van Google ook niet (op de cloud datacenters na). Zijn gewoon ordinaire websites waar je dommigheden kan bekijken met veel verkeer. Met inderdaad een monopolie. En puur in het leven geroepen om zoveel mogelijk data af te romen en die voor advertenties te verkopen, welke ze allemaal in eigen zak steken. Daar mag best wat tegen gedaan worden. En wees niet bang, China heeft z'n eigen markt voor dit soort bedrijven en die hebben hier niets te zoeken, staat hier compleet los van.